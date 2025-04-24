Reels Videolarını İndirme Özelliği Geldi

SOSYAL MEDYADA YENİLİK

Sosyal medya platformu Instagram, kısa video formatı Reels için önemli bir güncelleme yayınladı. Kullanıcılar artık beğendikleri Reels videolarını telefonlarının film rulosuna kaydedebiliyor. Bu yenilik, Instagram CEO’su Adam Mosseri tarafından doğrulanmış durumda. TikTok’un en popüler özelliklerinden birinin Instagram’a gelmesi olarak değerlendirilen bu güncelleme şu anda sadece ABD’deki kullanıcılara sunuluyor ve yalnızca mobil uygulama üzerinden çalışıyor. Bu yüzden, masaüstü kullanıcısının bu özellik için biraz daha beklemesi gerekiyor.

Reels videolarını indirmek oldukça basit bir işlem. Videonun üzerindeki “Paylaş” simgesine dokunarak “İndir” seçeneğine tıklamak yeterli oluyor. İndirme işlemi anında telefon galerisinde yer buluyor. Ancak bazı önemli detaylar bulunuyor. Öncelikle, bu indirme özelliği yalnızca herkese açık hesaplardan paylaşılan Reels videoları için geçerli. Hesap sahipleri, içeriklerinin indirilmesini engelleme hakkına da sahip. Ayrıca, indirilen tüm Reels videoları, Instagram logosuyla ve videoyu paylaşan hesabın adıyla birlikte filigranlı olarak kaydediliyor. Bu, TikTok’un filigran uygulamasını hatırlatıyor.

TikTok videolarının platform dışına kolayca kaydedilmesi ve paylaşılabilmesi, bu içeriklerin genellikle daha geniş kitleler tarafından izlenmesine ve viral hale gelmesine neden oluyor. Instagram, Reels indirme özelliğini filigranla birlikte sunarak benzer bir etki yaratmayı umduğunu gösteriyor. Bu yenilik, Instagram kullanıcılarının içeriklerini daha geniş bir kitle ile paylaşma imkanı sunmayı hedefliyor.