Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, “İktidar Adım Atmalı” dedi

REFAH PARTİSİ’NİN YENİDEN FAALİYET ANLAYIŞI

Refah partisinin lideri Fatih Erbakan, partisinin Van 2. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar yaptı. Erbakan, “Yeniden Refah Partisi, dünyacı değil, ahiret öncelikli siyaset yapanların partisidir. Siyaseti ticaret değil, ibadet olarak görenlerin adresidir” şeklinde konuştu. Partisinin anlayışının, “halka hizmet, hakka hizmettir” ilkesine dayandığını belirtti. Ayrıca, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan mevcut sistemin eleştirisini yaparak, “Bugünkü köle düzenine, faizci sisteme muhalefet etmek vardır” ifadesini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE TÜRKİYE’YE TEHDİT

Erbakan, İsrail’in saldırlarını sert bir dille kınadı. “Vahşette, katliamda sınır tanımayan terörist İsrail, son olarak İran’a alçak bir saldırı düzenledi” dedi. Bu durumu dikkate alarak, Türkiye’nin de bu tehditlere karşı önlem alması gerektiğini vurguladı. “Siz iktidarda olanlar olarak adım atma makamındasınız. Fiilen bu gidişata ‘dur’ demekle mükellefsiniz. İncirlik Üssü’nü bir an evvel TSK kontrolüne geçirin” şeklindeki çağrısı dikkat çekti.

EKONOMİK SIKINTILARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ekonomik durum hakkında da önemli değerlendirmelerde bulunan Erbakan, “Bugün Türkiye’de yoksulluk sınırı 80 bin liranın üzerine çıktı. Bu hesaba göre Türkiye’de halkın yüzde 80’i yoksul” dedi. Yoksulluğun daha fazla olduğu doğu ve güneydoğu bölgelerine de dikkat çekti. Ayrıca, “Açlık sınırı 26 bin lirayı geçti. Bu hesaba göre de Türkiye’de halkın yüzde 45’i aç” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarına atıfta bulunarak, gerçeklerin çok farklı olduğunu ve ekonominin bu gidişle iyiye gitmeyeceğini belirtti.

BORÇ-FAİZ EKONOMİSİ ÜZERİNE RAKAMLAR

Erbakan, borç-faiz ekonomisinin ne kadar sorunlu bir yapı olduğunu ortaya koyan verilere de dikkat çekti. 2024 yılında faiz ödemelerinin toplamının 235 milyar dolara ulaşacağını vurgulayarak, “2025 yılında bu rakama 270 milyar dolar daha eklenecek. Böylece iki yılda faize ödediğimiz para 505 milyar doları bulacak” dedi. Bu miktarın Türkiye’nin yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’nın neredeyse yarısına denk geldiğini ifade ederek, borç-faiz sisteminin Türkiye’yi nasıl zor durumda bıraktığını açıkladı. Erbakan, “Bir an önce sandığı milletin önüne getirin” diyerek, milli görüş iktidarının gerekli olduğunu vurguladı.