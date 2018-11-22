Refah Partisi yeniden kuruluyor

Merhum siyasetçi Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, yeni kuracağı partinin adını izin çıkması durumunda Refah Partisi koymayı planlıyor.

Saadet Partisi’ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatan Fatih Erbakan, binayı kendilerinin kullanacağını ifade etti. Ayrıca edinilen bilgilere göre, Erbakan’ın yeni kuracağı partinin isminin ‘Refah Partisi’ olacağı öğrenildi.

Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi’ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. Ardından geçtiğimiz günlerde icra memurları parti binasına geldi.

FATİH ERBAKAN İLK KEZ KONUŞTU

Konuyla ilgili Fatih Erbakan ilk kez konuştu. Erbakan, “Çatışmanın, kavganın içine girme gibi bir durumumuz yok, istemiyoruz. Yoksa söyleyecek sözümüz olmadığından değil. Tamamen hukuki bir süreç. Kira ödemeden oturmaları mümkün olamayacağı için oradan çıkmaları gerekti.” ifadelerini kullandı. Fatih Erbakan, binayı kendilerinin kullanacağını söyledi.

İZİN ÇIKARSA YENİ PARTİNİN ADI REFAH OLACAK

Ayrıca eğer izin çıkarsa Fatih Erbakan yeni kuracağı partinin ismini “Refah Partisi” yapacak.

TRT