Haberler

Refahiye’de Güvenlik Eğitimi Düzenlendi

GÜVENLİK EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde “Kariyer Günleri” projesi çerçevesinde lise öğrencilerine güvenlik eğitimi veriliyor. Refahiye Fen Lisesi tarafından organize edilen bu proje sayesinde, Fen Lisesi 12. sınıf öğrencilerine yönelik bir eğitim etkinliği gerçekleştiriliyor.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Gerçekleştirilen etkinlikte, Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere “112 ihbar hattı, trafik güvenliği, genel güvenlik ve polislik mesleği” konuları hakkında bilgilendirme yapıyor. Bu eğitim, öğrencilerin güvenlik konusunda bilinçlenmelerini sağlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Afyonkarahisar’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 25 Yaralı

Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında, 30 yaşındaki Süleyman Kırcı'nın kazadan 30 km önce bindiği belirlendi. Yaralanan 25 kişiye hastanede müdahale edildi, soruşturma sürüyor.
Haberler

Karaman’da Kadına Motosiklet Çarptı, Yaralandı

Karaman'da motosiklet bir kadına çarptı, kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiler, sağlık durumunun iyi olduğunu gösteriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.