Refahiye’de Güvenlik Eğitimi Düzenlendi

GÜVENLİK EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde “Kariyer Günleri” projesi çerçevesinde lise öğrencilerine güvenlik eğitimi veriliyor. Refahiye Fen Lisesi tarafından organize edilen bu proje sayesinde, Fen Lisesi 12. sınıf öğrencilerine yönelik bir eğitim etkinliği gerçekleştiriliyor.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Gerçekleştirilen etkinlikte, Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere “112 ihbar hattı, trafik güvenliği, genel güvenlik ve polislik mesleği” konuları hakkında bilgilendirme yapıyor. Bu eğitim, öğrencilerin güvenlik konusunda bilinçlenmelerini sağlıyor.