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Refahiye’de Kan Bağışı Etkinliği Yapıldı

KAN BAĞIŞI SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde, kan bağışı seferberliği düzenleniyor ve bu etkinlikte kan bağışı rekoru kırılıyor. Refahiye Kaymakamlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte toplam 700 vatandaş kan bağışında bulundu. Bu sayede Türkiye genelinde gün bazında önemli bir rekor elde ediliyor.

KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ VURGULANDI

Etkinliğe katılan ve kan veren Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, yaptığı konuşmada “Kan ihtiyacı olan vatandaş için, bir anne için, bir çocuk için, bir baba için elzem olduğu vakit aslında ne kadar önemli olduğunun farkına varıyoruz. Bu hayati bir şey arkadaşlar. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk ve zorunluluktur” şeklinde ifadeler kullandı. Köroğlu, kan bağışının önemine vurgu yaparak, bu konuların çocuklara aşılanmasının eğitim açısından kritik bir konu olduğunu belirtti.

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