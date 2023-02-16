Deprem sonrası refakatsiz çocuklar için 290 bin başvuru yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası refakatçisi olmayan çocuklar için halk harekete geçti.

Depremlerin ardından tüm Türkiye, depremzedelere her konuda yardım edebilmek ve yanlarında olabilmek için “tek yürek” oldu.

Depremzedeler için yapılan ayni ve nakdi yardımların yanı sıra çok sayıda kişi de depremde refakatsiz kalan çocuklara sıcak yuva olmak için kolları sıvadı.

Depremin yaşandığı ilk günden bugüne, kamuoyunca tanınanların da aralarında bulunduğu birçok kişi, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına depremzede çocuklara kucak açmak için başvuruda bulundu.

Önceki yıllarda koruyucu aile olmak için günlük ortalama 3 başvuru alınırken, sadece 10 günde bu rakam 290 bine ulaştı.

Depremzede çocuklara yönelik koruyucu aile hizmeti şu an uygulanmıyor

Depremzede çocuk ve bebekler, sağlık kontrolleri ve tedavileri için ilk önce hastanelere ulaştırılıyor. Tedavileri tamamlanan çocuk ve bebekler, kimlik tespitinin ardından ailelerine ve yakınlarına teslim ediliyor.

Tedavileri tamamlanan ve ailelerine ulaşılamayan refakatsiz depremzede çocuklar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında bakım ve koruma altına alınıyor.

Depremzede çocukların kimlik tespitinin ardından yakınlarıyla buluşturulmasını önceleyen Bakanlık, şu an için depremzede bebek ve çocuklara yönelik koruyucu aile hizmeti uygulamıyor.

Bakanlık, ilerleyen süreçte ailelerine ulaşılamadığı için koruma altına aldığı refakatsiz depremzede çocuklara yönelik koruyucu aile başvurularını değerlendirecek.

Öte yandan kurum bakımındaki çocuklar için koruyucu aile olma süreci ise devam ediyor.

Koruyucu aile olmak için şartlar neler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, sürekli Türkiye’de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında, en az ilkokul mezunu, düzenli gelire sahip, çocuğun öz anne babası ya da vasisi olmayan kişiler koruyucu aile başvurusunda bulunabiliyor.

Koruyucu ailelikte özellikle çocuğun yakın çevresinde olan akrabalar, komşular ya da aile dostları tercih ediliyor.

Koruyucu aile olmak isteyen evli, bekar, çocuklu veya çocuksuz herkes e-Devlet ve ikamet edilen ilde bulunan il müdürlüklerine müracaat edilebiliyor. Bu hizmete eşlerin birlikte başvurması gerekiyor.

Bu hizmetten yararlanmak isteyenler, başvuru için gerekli belge ve bilgilere Bakanlığın sitesinden ulaşabilir.