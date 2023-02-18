Refakatsiz çocukların sayısı açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinden hastanelere kaldırılan ve ailesi olmayan refakatsiz çocukların sayısını 1589 olarak açıkladı.

Bunlardan 953’ünün ailesine teslim edildiğini söyleyen Oktay, çocukların 1.342’sinin kimliğinin belirlendiğini, geri kalan 247’sinin de kimlik tespitinin devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depremin ardından refakatsiz kalan, ailelere teslim edilenlen ve sevgi evlerinde kalan çocuklar hakkında son bilgileri paylaştı.

Oktay’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Refakatsiz çocuklarla uzaktan yakından alakası olmayan isimlerin, devletin kayıtsız kaldığı türde dedikodulara müsaade etmeyiz. Çocuklar bizim başımızın tacıdır. Bir tanesini bile hiç kimseye muhtaç etmeyiz, mağdur da etmeyiz. Her bir çocuğumuz kayıt altına alınmakta.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız her bir çocuğun takipçisidir, Sağlık Bakanlığımız aynı şekilde. Refakatsiz çocuğumuz hemen kayıt altına alınmakta. Şuan 1.589’dur, refakatsiz çocuklarımızın sayısı. Bu çocuklarımızın ailelerine teslim edileni 953’tür. Hastanede takip ettiğimiz çocuklarımız var. O da Sağlık Bakanlığımıza emanet, 556. Sevgi evlerinde 80 çocuğumuz var. 1.342’sinin kimliğini belirlemiş durumdayız. Geriye kalan 247’sinin de kimliğini tespit etmeye çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki zaman içerisinde ailelerine kavuşturabiliriz, inşallah hayatta olurlar. Eğer hayatta olmayan yetim çocuklarımız olursa da onlara sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur.”