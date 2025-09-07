Refika Yılmaz, Lise Ve Üniversite Hayali Kuruyor

OKUMA YAZMA HEYECANI

Erzurum’da 2 yıl önce okuma yazma öğrenen ve açık öğretimden ortaokul eğitimine devam eden 68 yaşındaki Refika Yılmaz, şimdi lise ve üniversite hayali kuruyor. Halk Eğitimi Merkezinde başarıyla tamamladığı okuma yazma kursunun ardından, boş zamanlarını kitap okuyup ders çalışarak değerlendiriyor. Eğitim azmiyle dikkat çeken Yılmaz, ortaokuldan sonra lise ve üniversiteyi bitirmeyi planlıyor.

MEZARA KADAR OKUMAK İSTİYOR

Refika Yılmaz, muhabire yaptığı açıklamada, 7 kardeş olduğunu ve sadece kendisinin eğitim almadığını belirtti. Bu nedenle pişman olduğunu ifade eden Yılmaz, “Şimdi canıgönülden, mezara kadar okumak istiyorum. 2 yıl önce Halk Eğitimi Merkezine geldiğimde hocalarım çok yardımcı oldu ve burada başarılı oldum. Nereye kadar giderse o kadar okumak istiyorum. Okumayı çok seviyorum.” dedi. Okuma yazmaya başladıktan sonra hayatının değiştiğini söyleyen Yılmaz, öğretmenlere ve merkeze teşekkür etti. Yılmaz, “Evin işini bitirince hemen kitabı alıyorum. Okumak ve yazmak çok hoşuma gidiyor. Önceden hesap bilmezdim, şimdi ödemelerimi yapabiliyorum. Okumanın yaşı yok, 70, 80 yaşındaki herkes okumaya başlamalı.” ifadesini kullandı.

EĞİTİM HEDEFİ

Eğitimini sürdürmek istediğini vurgulayan Yılmaz, “Liseyi bitireceğim ve umarım üniversiteye de gireceğim. Hukuk, öğretmenlik, ilahiyat veya başka bir alanda diploma almak istiyorum. Okumadığım için çok pişmanım.” şeklinde konuştu. Okumak için çaba gösterdiğini belirten Yılmaz, “Ne zaman başımı toprağa koyarsam okumayı o zaman bırakırım.” dedi.

Merkezin sınıf öğretmeni Cemalettin Er, 14 yaş ve üzeri okuma yazma öğrenmek isteyenlere destek olduklarını kaydetti. Refika Yılmaz’ın 2 yıl önce merkeze başvurduğunu ve kursları başarıyla tamamladığını ifade eden Er, “Refika Hanım, ortaokula da kayıt oldu ve başarılı bir şekilde eğitimine devam ediyor. Okumanın yaşı yok. Bu eksikliği hisseden biri, çok daha fazla odaklanarak başarıya ulaşabiliyor.” dedi.