Reform UK Beş Vekil Kazandı

İNGİLTERE’DE REFORM UK PARTİSİ ZAFER KAZANDI

İngiltere’de 317 yerel yönetimin 23’ünde gerçekleştirilen yerel seçimler ile bir seçim bölgesinde yapılan milletvekili ara seçimde aşırı sağcı Reform UK Partisi öne çıktı. 23 yerel yönetimde 1641 belediye meclis üyesi ve 6 belediye başkanını belirlemek amacıyla yapılan seçimlerde Reform UK, 1641 sandalyenin 677’sini kazanarak birinci sırada yer aldı. Liberal Demokratlar ise 370 sandalye ile ikinci oldu. İktidardaki İşçi Partisi 98 sandalye ile dördüncü sırada, ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise 319 sandalye kazanarak üçüncü parti oldu. Diğer partiler ve bağımsızlar 177 sandalye kazanırken, Muhafazakar Parti 677 sandalye kaybı yaşadı. İşçi Partisi de 189 sandalye kaybetti. Seçim yapılan 23 belediyenin 10’unda Reform UK çoğunluğu elde etti, 3’ünde ise Liberal Demokratlar öne çıktı.

REFORM UK, MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNİ DE KAZANDI

Runcorn ve Helsby seçim bölgesinde yapılan milletvekili ara seçimde Reform UK adayı Sarah Pochin, 6 oy farkla galibiyeti elde etti. Bu sonuçla birlikte Reform UK, İngiltere Parlamentosundaki milletvekili sayısını 5’e çıkardı.

İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ SEÇİMİ YORUMLADI

Başbakan Keir Starmer, seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesinde, “Anlıyorum.” dedi. Starmer, seçimden aldığı mesajın “Değişimi daha hızlı getirmek” olduğunu ve dar gelirlilere yapılan yardımları kesme kararının seçim sonuçlarına etkisini belirtti. “Kötü bir ekonomi devraldık. Başka Başbakanlar bunları görmeyebilir, yokmuş gibi davranabilirdi. Ekonomimizin istikrarlı olduğundan emin olmak için bu kararları aldım.” şeklinde konuştu.

FARAGE, MUHAFAZAKAR PARTİ’Yİ ELEŞTİRDİ

Reform UK lideri Nigel Farage ise seçimin sonuçları hakkında, “İngiliz siyasetinin gördüğü en sismik anı yaşadık. Muhafazakar Parti’nin yerini aldık ve ana muhalefet olduk. Artık (Başbakan) Keir Starmer’ın yerini alacak olan da biziz.” ifadelerine yer verdi. Farage, Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi’nin düzensiz göçmenleri durduramadığını da belirterek, “Bu, Muhafazakar Parti’nin yok oluşunun başlangıcı. Bunu kendileri yaptılar ve bunu hak ettiler.” dedi.

LİBERAL DEMOKRAT PARTİ İYİ SONUÇ ALDI

İngiltere Parlamentosunun üçüncü büyük partisinin lideri Ed Davey, beklediklerinden daha iyi bir seçim sonucu aldıklarını dile getirdi. Davey, “Muhafazakarlar tarihteki en kötü seçim sonuçlarından birini aldı. İnsanlar Reform’u daha fazla duydukça ondan daha fazla uzaklaşacaktır. Liberal Demokratlar, geleneksel İngiliz değerlerini savunan ve Farage ile Reform’un bölücü popülizmine karşı duracak tek parti olarak kalacak.” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.