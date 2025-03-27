Regl Döneminde Mezarlık Ziyareti Yapılır mı?

REGLE GİRDİĞİNDE MEZARLIĞA GİTMEK

“Regl iken mezarlığa gidilir mi?” sorusu, dini hassasiyetleri olan kadınlar arasında sıkça merak edilen bir konu. Kadınların âdet dönemlerinde ibadet, dua ve mezarlık ziyareti gibi dini ibadetlere katılıp katılmaması tartışılmaya devam ediyor. Diyanet düşkünlüğüne göre regl durumunda mezarlık ziyaretinin caiz olup olmadığı noktasında birçok soru gündeme gelmekte.

İBADETLERDE KADINLARIN HUKUMLARI

Kadınların âdetli olup olmadığına bakılmaksızın, cenazenin yanında durmaları, yüzüne bakmaları ve kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri caiz. İbn Nüceym’in “el-Bahr” eserinde, “Kadınların özel hallerinde kabir ziyareti yapmalarını yasaklayan bir âyet veya hadis yoktur” ifadesi yer almakta. Bu nedenle kadınların regl dönemlerindeyken kabir ziyaretini yapmaları, dua etmeleri ve dua niyetiyle ezberden dua âyetlerini okumaları caizdir.