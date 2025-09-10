Regl Dönemini Rahat Geçirin. Kırmızı Et Tüketin. Potasyum Zengini Gıdaları Tercih Edin. Şekerli Gıdalardan Uzak Durun. Su Tüketimini Arttırın. Bitki Çaylarını Deneyin

Uzm. Dyt. Sedef Aksu, kadınların her ay regl döneminde hem fiziksel hem de ruhsal açıdan çeşitli değişimler yaşadığını belirtiyor. Bu dönemi daha konforlu ve hafif geçirmek için bazı öneriler sunuyor. Aksu, “Regl döneminde yaşanan kan kaybı demir eksikliği riskini artırabilir” diyor. Regl süresince değişken hormon seviyeleri, vücutta su tutulmasına ve sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Bu dönemdeki beslenme alışkanlıkları gözden geçirildiğinde, süreç daha hafif geçiyor.

Uzm. Dyt. Aksu, regl dönemindeki kan kaybının demir eksikliği riskini artırdığını vurguluyor. “Kırmızı et, tavuk, balık, ıspanak gibi besinler demir açısından zengindir. Geçmişte demir eksikliği yaşayan kadınların, hekim önerisiyle takviye kullanmaları faydalı olabilir” diyor. Ayrıca, magnezyumun kas spazmlarını ve krampları azalttığını ifade eden Aksu, “Ceviz, badem, kabak çekirdeği, avokado ve tam tahıllar, regl sürecinde beslenme listenizde mutlaka yer almalıdır” şeklinde önerilerde bulunuyor.

ödem ve şişkinliği azaltmanın yolları

Aksu, regl döneminde görülen ani kilo artışlarının çoğunun yağdan değil, ödemden kaynaklandığını belirtiyor ve bu durumu hafifletmek için tüketilmesi gereken gıdaları şöyle sıralıyor: “Potasyum zengini gıdalar: Muz, avokado, ıspanak, kuru baklagiller. Magnezyum kaynakları: Bitter çikolata, fındık, badem, kabak çekirdeği. B6 vitamini içeren yiyecekler: Tavuk, balık, nohut, patates. Doğal diüretikler: Salatalık, maydanoz, karpuz, ananas, kuşkonmaz, kereviz.”

regl döneminde uzak durulması gereken besinler

Aksu, hormonal dalgalanmalar nedeniyle bu dönemde tatlı veya tuzlu yiyeceklere yönelme isteğinin artabileceğini ifade ediyor. “Cips, paketli atıştırmalıklar ödeme yol açar, şekerli gıdalar da ani kan şekeri dalgalanmalarını artırarak yorgunluk ve ruh hali değişimlerine sebep olur. Kızartmalar iltihaplanmayı tetikleyerek krampları şiddetlendirebilir. Kafeinli içeceklerse uyku düzenini bozup kaygıyı artırabiliyor. Bunların yerine bitki çayları, sağlıklı yağlardan zengin besinler ve lifli gıdaları tercih etmek daha doğru olur” diyor.

kadınlar regl öncesi kilo artışı yaşıyor

Pek çok kadının regl öncesinde 2-3 kilo artışı yaşadığına dikkat çeken Aksu, “Ancak bu artışın nedeni yağdan değil, ödemden kaynaklanıyor. Kanamanın başlamasıyla şişkinlik azalır ve tartı kısa sürede normale döner. İştah artışı ve tatlı isteği doğal olsa da, aşırıya kaçmak kilo artışına yol açabilir” diyor. Bu süreçte düzenli su tüketimi, tempolu yürüyüş yapmak ve dengeli öğünlerin tercih edilmesi süreci daha sağlıklı hale getiriyor. Aksu, protein, lif ve sağlıklı yağlardan oluşan dengeli tabakların kan şekerini düzenleyerek enerji seviyesini artırdığını ve ruh halini dengelemeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Ayrıca, maydanoz, kiraz sapı, mısır püskülü ve karahindiba çaylarının hafif diüretik etkisi sayesinde ödemin azalmasına yardımcı olabileceğini, fakat düzenli ilaç kullanan veya kronik hastalığı olanların bu çayları tüketmeden önce doktora danışmaları gerektiğini söylüyor.