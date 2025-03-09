Regl Orucu Bozar Mı? İşte Cevabı

RAMAZAN’DA ORUÇ VE REGL İLİŞKİSİ

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte halk, oruç tutmaya başladı. Ramazan ayında en sık merak edilen unsurlardan biri “Regl orucu bozar mı?” sorusu oluyor. Peki, Regl orucu bozar mı? Oruç için temel unsurlar, yeme, içme ve cinsel ilişkiden kaçınmak, nefsin bu ihtiyaçlardan mahrum bırakılmasıdır. Oruçlu iken bu ve benzeri davranışlar orucu bozabiliyor. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi alışıldık her şeyi kapsıyor.

ORUÇ BOZAN KÜLTÜREL ETKENLER

Sigara, nargile gibi keyif verici tütün kökenli maddeler ile uyuşturucular ve bağımlılık yapan her tür madde, oruçta yasaklar kapsamındadır. Ağız yoluyla alınan ilaçlar da benzer şekilde orucu bozuyor. Kadınlar, âdet ve lohusalık gibi özel dönemlerinde namaz kılmaz ve oruç tutamaz. Bu dönemler sonrasında ise tutamadıkları oruçlarını kaza ediyorlar.

ORUÇ NİYETİ VE KAZA DURUMU

Oruca niyet eden bir kadın, eğer gün içinde âdet görmeye başlarsa, orucunu bozar; temizlendiği zaman ise o günü kaza ediyor. İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranmak önemlidir. Ancak Ramazan’ın özelliğine uyarak, başkalarının yanında yiyip içmemek uygun olur.