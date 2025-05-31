Reha Azizoğlu, Salmonella Bakterisi Hakkında Uyardı

SALMONELLA BAKTERİSİNE DİKKAT

Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Reha Azizoğlu, kurban etlerinden salmonella bakterisinin bulaşabileceğini belirtiyor. Kesim, taşıma, saklama ve pişirme süreçlerinde hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kurban Bayramı öncesinde yapılan açıklamada, salmonella bakterisinin enfeksiyonlarının genellikle dış kaynaklı bulaşlardan kaynaklandığı ifade ediliyor. Azizoğlu, kurban kesim işlemlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen alanlarda veteriner hekim gözetiminde yapılması gerektiğini hatırlatıyor. “Kesimde kullanılan ekipmanlar mutlaka dezenfekte edilmeli. Etler eve geldiğinde çapraz bulaşı önlemek için ayrı ekipmanlarla temas etmeli” diyor.

İYİ PİŞİRME ÖNEMİ

Azizoğlu, etlerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi durumunda salmonella bakterisinin yok olacağını belirtiyor. “Patojenik mikroorganizmalar ancak iyi pişirme ile etkisiz hale gelir. Etlerin dışının yanı sıra içinin de tam olarak piştiğinden emin olunmalı” ifadesini kullanıyor. Salmonella bakterisinin sebep olduğu enfeksiyonun belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetler yer alıyor. Sağlıklı bireylerin bu durumu genellikle hafif geçirdiği, ancak bebekler, yaşlılar, hamileler ve bağışıklığı düşük bireyler için ciddi durumlar yaratabileceği dikkat çekiliyor.

SOĞUK ZİNCİRİN ÖNEMİ

Reha Azizoğlu, salmonella bakterisinin vücut sıcaklığında hızla çoğalabildiğini vurgulayarak, kesim sonrası etlerin en az 1 gün dinlendirilerek soğuk ortamda saklanmasının gerekliliğine değiniyor. Etlerin hava almayacak şekilde paketlenerek dondurulması gerektiğini belirten Azizoğlu, “Çözündürme işlemi mutlaka buzdolabında yapılmalı. Oda sıcaklığında çözülen etlerde bakteri sayısı hızla artar” diyor. Geçmişte yaşanan vakalar nedeniyle gıda güvenliğine ilişkin mevzuatların sıkılaştığını belirten Azizoğlu, üreticilerin iyi hijyen ve üretim uygulamalarına uymasının yasal zorunluluk olduğunu ekliyor. “Soğuk zincirin kırılmaması, ekipman temizliğinin sağlanması, mikrobiyolojik tehlikelerin kontrol altına alınması gibi adımlar enfeksiyon riskini düşürür” şeklinde konuşuyor.

HİJYEN KURALLARINA UYULMALI

Çiğ etlerde bulunan bakterilerin genellikle koku ya da görüntüyle fark edilemeyeceğini ifade eden Reha Azizoğlu, tüketicilere güvenilir ve bilinen kasap ya da marketlerden alışveriş yapmalarını öneriyor. Ayrıca, et ürünlerinin diğer gıdalardan ayrı saklanması ve pişirme sürecine özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Azizoğlu, “Hayvan sağlıklı görünse bile taşıyıcı olabilir. Bu yüzden tüm aşamalarda hijyen kurallarına uymak şart” ifadesiyle dikkat çekiyor.