Rehine Aileleri, Tel Aviv’de Protesto Düzenledi

REHİNE AİLELERİNDEN PROTESTO GÖSTERİSİ

İsrailli rehine aileleri, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması için Tel Aviv’de protesto etkinliği düzenliyor. Protestocular, sabah saatlerinde ellerindeki pankartlarla Tel Aviv’in Rokah Caddesi’nde bir araya gelerek, Gazze’deki İsraillilerin kurtarılması adına bir anlaşma yapılmasını talep ediyor.

GREV VE PROTESTOLARIN YAYGINLAŞMASI

Protestoya katılan rehine aileleri ve yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun önderliğindeki hükümetin Gazze üzerindeki işgal planına karşı çıkıyor. Tel Aviv’deki cadde trafiğe kapatılırken, bazı İsrail kurumlarında da grevlerin yapıldığı bildiriliyor. İsrail polisi, gösteriler sırasında 32 kişinin tutuklandığını duyurdu.