Rehineler İçin Gazze’de Toprak İlhakı Tehdidi

İSRAİL SAVUNMA BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, “Hamas rehineleri serbest bırakmayı reddetmeye devam ederse, orduya ek bölgeleri ele geçirme, nüfusu tahliye etme ve İsrail topluluklarının ve askerlerin korunması için Gazze çevresindeki güvenlik bölgesini genişletme talimatı verdim” diyerek tehditlerde bulundu. Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdüren İsrail, ilhak konusunda mesajını net bir şekilde iletti.

TOPRAK KAYBI VE İLHAK TEHDİDİ

Katz, “Hamas rehineleri serbest bırakmayı reddetmekte ne kadar ısrar ederse, o kadar çok toprak kaybedecek ve bu topraklar İsrail’e ilhak edilecek” şeklindeki ifadeleriyle mesajını güçlendirdi. Ayrıca, İsrail’in ele geçirdiği topraklarda kalıcı kontrol sağlama amacı güdüldüğünü belirtti. Rehineler serbest bırakılana ve Hamas yenilene kadar kara harekatının genişletileceğini ifade eden Katz, bu noktada harekatın şiddetinin artacağını vurguladı.

ASKERİ VE SİVİL BASKI STRATEJİSİ

Katz, “İsrail, Gazzelilerin güneye tahliyesi ve ABD Başkanı Trump’ın Gazzeliler için göç planının uygulanması da dahil olmak üzere tüm askeri ve sivil baskıyı kullanacak” açıklamasında bulunarak, bu durumun İsrail için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.