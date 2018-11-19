Reina katliamcısı tercüman istedi

İstanbul’da yılbaşı gecesi eğlence mekanı Reina’da katliam yapan ve 39 kişiyi öldüren Abdulkadir Masharipov tercüman istedi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Masharipov’un da bulunduğu 4’ü kadın 41 tutuklu ve 8 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva, imam nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore ve bir kadın sanık SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada 7 tercüman da hazır bulundu.

Duruşmada mahkemeye gelen belgeler okundu. HTS kayıtları ile ilgili gelen bilirkişi raporunda sanık Masharipov’un bazı sanıklarla irtibatlı olduğu belirtildi. Terör saldırısına ilişkin görüntülerin Masharipov’a gönderildiği de kaydedildi.

TERCÜMAN İSTEDİ

Savunmasının hazır olup olmadığı sorulan Masharipov, “Tam hazır olmadığımdan dolayı bundan sonraki duruşmalarda savunma yapacağım. Bu dosyayı tam olarak bana ulaştırmadılar, dosyayı tam olarak incelemedim. Dosyadaki kelimeleri okumakta zorlanıyorum, tercüman talebinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı bir sonraki duruşmada Masharipov’un savunmasını tamamlamasını istedi.

Duruşmada söz alan müşteki avukatları sanıklardan şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, eksikliklerin giderilmesini talep etti.

HÜRRİYET