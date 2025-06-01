Reis: “Böyle Bir Takımda Olmak Mutlu”

REİS’İN AÇIKLAMALARI

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımının parçası olmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Trendyol Süper Lig’in son haftasında Samsunspor, Kayserispor’a karşı 2-1’lik bir zafer elde ederek sezonu üçüncü sırada tamamlama başarısını gösterdi. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Reis, önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

GALİBİYETİN ANLAMININ VURGUSU

Reis, “Kendimi çok yorgun hissediyorum. Tam bir final oldu. Çok fazla inandık. Takım olarak inandık. Oyuncularım da son dakikaya kadar kazanabileceklerine inandılar. Sonuç olarak da mutluluğa vardık. Böyle bir takımın parçası olduğum için de mutluyum” sözleriyle, galibiyetin anlamını ve takımın inancını vurguladı.