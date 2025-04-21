Reis, Şanslarımızı Değerlendiremedik, Yıkıldık

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında, deplasmanda Corendon Alanyaspor’a 1-0 yenilen Reeder Samsunspor’un teknik direktörü Thomas Reis, kaybedilen şansları yeterince değerlendiremediklerini dile getirdi. Reis, basın toplantısında aldığı yenilgi nedeniyle mutlu olmadığını belirtti: “Sonuçta bugün kaybettik ve hayal kırıklığı yaşıyorum.”

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Alanyaspor karşısında istenmeyen bir performans sergilediklerini söyleyen Reis, üst üste kaybettikleri dördüncü maç olduğunu açıkladı. Önlerindeki maça daha iyi bir performansla çıkmayı arzuladıklarını aktaran Reis, “Özellikle ilk yarıda rakibimiz bizden daha iyiydi.” şeklinde konuştu. İlk devreden sonra oyuncularıyla, sahada daha fazla savaşmalarını ve öz güvenle oynamalarını konuştuklarını ifade etti. İkinci yarıda biraz daha iyi bir oyun sergilediklerini de belirtti.

KAYBEDİLEN ŞANSLAR

Reis, karşılaşmada kazandıkları penaltıyı iyi değerlendiremediklerini ve ardından yakaladıkları fırsatları kullanamadıklarını belirtti. “Ne yazık ki direkten dönen iki topumuz oldu ve bu şansları değerlendiremedik. Sonuçta bugün kaybettik ve hayal kırıklığı yaşıyorum.” dedi.

Reis, mağlubiyetin geride kaldığını ve önlerindeki maçlara yoğunlaşacaklarını vurguladı. Üst üste alınan mağlubiyetlerin zorluklar getirdiğini ama hala ligde üçüncü sırada olduklarını ve artık ligin geri kalanında daha önce gösterdikleri iyi performansı ortaya koymak istediklerinin altını çizdi.

AÇIKLAYICI NEDENLER

Samsunspor’da yaşanan düşüşle ilgili yöneltilen soruya Reis, bunun nedenlerinin kolay bulunabileceğini ancak asıl sebebin önemli oyunculardan yoksun olmaları olduğunu ifade etti. “Bu bir neden diyebilirim. Oyuncularım baskı hissediyor da olabilirler, ama en temel neden, çok önemli oyuncularımızdan yoksun olmamız.” şeklinde konuştu. Ligde 5 maçlarının kaldığını belirten Reis, bu karşılaşmalarda en iyi performanslarını sergileyerek ligi tamamlamak istediklerini vurguladı.