Rekabet İhlali Soruşturması Uzlaşma ile Sonlandı

REKABET KURUMU AÇIKLAMASI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruda, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ’nin yeniden satış fiyatlarını belirlemek, bayilerin ürün sunacağı bölge hakkında kısıtlamalar getirmek ve bayilerine rekabet yasağı ile tek elden alım yükümlülüğü getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğine dair yürütülen soruşturmanın, uzlaşma ve taahhüt ile sona erdiği belirtildi. Sunulan uzlaşma metni çerçevesinde, yeniden satış fiyatının belirlenmesi iddiasıyla ilgili olarak 64 milyon 812 bin 992 lira tutarında idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

TAHHÜTLERİN DETAYLARI

Açıklamada, “Şirket tarafından, bayilerin ürün sunacağı bölge ve müşterilere ilişkin kısıtlamalarda bulunduğu iddiaları, farklı bayilerle imzaladığı sözleşmelerde bulunan rekabet yasağı ile tek elden alım yükümlülüğüne dair taahhüt metni sunulmuştur.” denilerek, sunulan taahhütlerin kabul edilmesi sonucunda yürütülen soruşturmanın bu iddialar açısından sonlandırıldığı aktarıldı. Ayrıca, firmalar tarafından sunulan taahhütlere ilişkin detaylar verildi.

SÖZLEŞMELERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Bu kapsamda, farklı bayilik statüsündeki yeniden satıcılarla yapılan sözleşmelerde gerekli değişikliklerin yapılacağı ve yeniden satıcıların aktif ve pasif satış yapabileceği bölge ve müşteri gruplarına yönelik herhangi bir sınırlama olmadığı vurgulandı. Ayrıca, Vitra satış noktaları ve tali satıcılara uygulanan prim sisteminin bölge tahsisi esasına dayanmadığı belirtildi. Satış noktaları veya tali satıcıların, faaliyet gösterdikleri bölge dışındaki yetkili satıcılardan alımlarının da prime tabi olduğu bilgisi yeniden satıcılarla paylaşılacak.

REKABETİ KISITLAYICI HÜKÜMLER

İntema’nın farklı bayileriyle imzaladığı sözleşmelerde yer alan rekabeti kısıtlayıcı maddelere yönelik olarak, yetkili satıcılarla imzalanan Vitra Satış Noktası Sözleşmesi’nde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğünün ‘gömme rezervuar’ ürün grubu için sözleşmeden çıkarılacağı bilgisi sunuldu. İntema Yetkili Satıcılık, İntema Vitra Satış Noktası ve İntema Mutfak Yetkili Satıcılık sözleşmelerinin tek elden alım yükümlülüğüne dair rekabeti kısıtlayıcı hükümler de bu sözleşmelerden çıkarılacak.

UYGULAMA SÜRECİ

Açıklamada, bu taahhütlerin kısa kararın tebliğinden itibaren 4 ay içinde uygulanacağına ve süresiz olarak geçerli olacağına dikkat çekildi. Ayrıca, şirketin yetkili satıcılarıyla imzaladığı Yetkili Satıcılık Sözleşmesi’nde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğüne de bireysel muafiyet tanınabileceği sonucuna ulaşıldığı ifade edildi.