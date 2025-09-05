Rekabet Kurulu 39 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı

SORUŞTURMA KARARI AÇIKLANDI

Süt ve süt ürünleri üretimi ile işletmeciliği yapan bazı firmaların, çiğ süt satın aldıkları hayvancılık işletmelerini süt karşılığı yem uygulamasıyla zorladığı yönündeki iddialar üzerine Rekabet Kurulu, toplamda 39 firma hakkında soruşturma açma kararı aldı. Yapılan açıklamada, “GEÇİCİ TEDBİR KARARI” uygulamasının da hayata geçeceği kaydedildi.

GEÇİCİ TEDBİRLERİN UYGULANMASI

Açıklamaya göre, söz konusu karar ile birlikte nihai karara kadar üreticilere süt karşılığı yem uygulaması kapsamında miktar veya marka zorlamasının yapmaması ve “Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi”nde yer alan ilgili hükümlerin uygulanması için geçici tedbirler alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca, bu geçici tedbirlere uyulup uyulmadığını takip etmek amacıyla, süt-yem ticaretinin sözleşmeye uygun bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştirilmediği izlenecek.

DURUMUN TAKİBİ

Soruşturma Bildirimi’nin taraflara tebliğinden itibaren, üç aylık dönemler halinde süt karşılığı yem satışıyla alakalı süt alımını ve yem satışını gösterir faturaların Rekabet Kurumu kayıtlarına sunulması istendi. Bu süreçte çiğ süt üreticileri için bilgilendirmelerin yapılması, geçici tedbir hükümlerinin Soruşturma Bildirimi’nin tebliğinden itibaren bir ay içinde uygulanması gerektiği vurgulandı. Bilgilendirmelerin, Raportör Heyeti tarafından hazırlanan metin aracılığıyla doğrudan veya dolaylı kanallarla nihai çiğ süt üreticilerine ulaştırılması gerektiği ifade edildi.