Rekabet Kurulu 39 Firma İçin Soruşturma Açtı

SÜT SANAYİSİNDE SORUŞTURMA KARARI

Süt ve süt ürünleri üretimi ile satışı gerçekleştiren bazı işletmelerin, çiğ süt aldıkları hayvancılık işletmelerini süt karşılığı yem uygulamasıyla baskı altına aldıkları iddiasıyla Rekabet Kurulu tarafından 39 firma hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi. Alınan kararda şu ifadeler yer aldı: “GEÇİCİ TEDBİR KARARI”

GEÇİCİ TEDBİRLERİN UYGULANMASI

Aynı karar çerçevesinde nihai karara kadar uygulanacak süt karşılığı yem işlemleri kapsamında üreticilere miktar ve/veya marka dayatmasının yapılmamasına ve Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi’nde belirtilen düzenlemelerin geçici tedbir olarak uygulanmasına hükmedildi. Söz konusu geçici önlemlerin izlenebilmesi amacıyla soruşturma bildirimini aldıktan sonra, Rekabet Kurulu’nun nihai kararına kadar üç aylık periyotlar halinde süt karşılığı yem alım ve satış işlemlerini gösteren faturaların, alım yapılan taraflar özelinde ayrıştırılarak Rekabet Kurumu kayıtlarına sunulması gerekecek.

Ayrıca, geçici tedbirin pazarda etkin bir şekilde işlemesi amacıyla çiğ süt üreticilerinin bilgilendirilmesini sağlamak için yukarıda belirtilen geçici tedbir hükümlerinin soruşturma tarafı teşebbüslerce, soruşturma bildiriminde belirtilen süre içerisinde; Raportör Heyeti tarafından hazırlanacak bilgilendirme metni aracılığıyla, nihai çiğ süt üreticilerine ulaşacak şekilde sunulması ve bu durumun Rekabet Kurumu’na tevsik edilmesi gerektiği ifade edildi.