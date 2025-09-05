Rekabet Kurulu 39 Şirkete Soruşturma Başlattı

REKABET KURULUNDAN SÜT SEKTÖRÜNE SORUŞTURMA

Süt ve süt ürünleri üretimi ile satışı gerçekleştiren bazı işletmelerin, çiğ süt tedarik ettikleri hayvancılık işletmelerine süt karşılığı yem uygulaması aracılığıyla baskı uyguladığı iddiasıyla Rekabet Kurulu, 39 firma hakkında soruşturma açtı. Soruşturma kararında, “GEÇİCİ TEDBİR KARARI” ifadesi yer aldı.

GEÇİCİ TEDBİRİN UYGULANMASI

Alınan karar doğrultusunda nihai karara kadar, süt karşılığı yem uygulaması çerçevesinde üreticilere miktar veya marka zorlaması yapılmaması gerektiği belirtildi. Ayrıca, Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi’nde bulunan ilgili hükümlerin uygulanmasına yönelik geçici tedbirler belirlendi. Bu tedbirlere uyulup uyulmadığının izlenebilmesi amacıyla, Rekabet Kurumu, taraflara Soruşturma Bildirimi tebliğ edildikten sonra üç aylık dönemlerde süt alımını ve yem satışını gösteren faturaların kaydedilmesini talep etti.

BİLGİLENDİRME METNİ HAZIRLANACAK

Geçici tedbirin pazarda etkili olabilmesi için çiğ süt üreticilerine yönelik bilgilerin paylaşılması gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda, Rekabet Kurumu, soruşturma tarafı işletmelerin, Soruşturma Bildirimi’nin tebliğinden itibaren bir ay içinde hazırlayacağı ve nihai çiğ süt üreticilerine ulaştıracak bir bilgilendirme metnini sunmalarını öngördü. Söz konusu bilgilendirme, doğrudan veya dolaylı yöntemlerle (kooperatif, birlik, müstahsil vb.) yapılacak.