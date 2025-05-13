Rekabet Kurulu, Apple Dahil 10 Şirketi İnceliyor

REKABET KURULU’NUN SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR

Rekabet Kurulu, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketinin de aralarında bulunduğu teknoloji firmalarına yönelik yürütülen soruşturmanın kapsamını 10 teşebbüsü kapsayacak şekilde genişletti. Kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 27 Şubat’taki kararında Apple’ın, kendi ürünlerinin yeniden satış fiyatını belirlemiş veya geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uygulayacağı geri alım fiyatlarını koordine etmiş olabileceği yönünde bulgular tespit edildiği hatırlatıldı. Bu nedenle, Apple ile birlikte Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. AŞ’nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğinin belirlenmesine ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLEN YENİ FİRMALAR

Açıklamada, soruşturma kapsamını genişletmeye yönelik alınan yeni karar hakkında bilgi verildi. Geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler ile Apple’ın yetkili satıcıları arasında, Apple’ın koordinesinde tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımına yönelik hizmet sunan Fintegre Teknoloji Tic. AŞ sistemine sağlanan rekabete hassas veriler aracılığıyla rekabeti kısıtlayabilecek olası durumlar incelemeye alındı. Bu bağlamda Apple, çeşitli sağlayıcılar, Artı Bilgisayar Satış ve Eğitim Hizmetleri, Gürgençler Bilişim İletişim, Fintegre, Media Markt Turkey, Teknosa ve Vatan Bilgisayar hakkında, Kanun’un ihlal edilip edilmediğini belirlemek amacıyla ön araştırma başlatıldığı aktarıldı. Yapılan ön araştırmanın ardından, bu şirketler hakkında da soruşturma açıldığı belirtildi. Bu yeni soruşturmanın, 27 Şubat tarihindeki mevcut soruşturma ile birlikte yürütülmesine karar verildi.

SORUŞTURMA SONUCUNDAKİ HUKUKİ DURUM

Soruşturma, toplamda 10 teşebbüsü kapsayarak devam edecek. Soruşturma kapsamındaki firmalar arasında Apple’ın yanı sıra, teknoloji perakendecileri olarak Media Markt Turkey, Teknosa, Troy (Artı Bilgisayar) ve Gürgençler Bilişim; Apple markalı ürünlerin geri alımı ve ikinci el satışı yapan Destek Bilişim, Easycep Bilişim, Getmobil Teknoloji, HB Bilişim ile bu geri alım işlemleri için platform sağlayıcısı olan Fintegre Teknoloji bulunmaktadır. Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, haklarında soruşturma başlatılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin herhangi bir kanun ihlali gerçekleştirdiği veya yaptırımla karşılaşacakları anlamına gelmediği vurgulandı.