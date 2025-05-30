Rekabet Kurulu, Arzum AŞ’ye ceza kesti

REKABET KURULU, ARZUM’A CEZA KESİYOR

Rekabet Kurulu, küçük ev aletleri alanında faaliyet gösteren Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye uzlaşma çerçevesinde 11,4 milyon lira idari para cezası uygulama kararı aldı. Rekabet Kurulunun resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, şirket hakkında yürütülen soruşturma boyunca, Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nin bayilerinin ve distribütörlerinin satış fiyatlarına müdahale ettiği ve doğrudan satış gerçekleştirdiği bazı bayilere distribütörler aracılığıyla satış yapılmasını engellediği tespit edildiği belirtildi.

CEZA MİKTARI VE UZLAŞMA DETAYLARI

Şirketin uzlaşma talebiyle birlikte, Kurul’un belirlediği para cezasında yüzde 25 indirim uygulandığı açıklandı. Sonuçta, Arzum Elektrikli Ev Aletlerine toplam 11 milyon 402 bin 467 lira idari para cezası verildiği ifade edildi. Açıklamada, soruşturma sürecinde ayrıca şirketin bayilerine veya distribütörlerine belirli bölgelerde veya müşteri gruplarında satış kısıtlaması uygulayıp uygulamadığına yönelik de bir değerlendirme yapıldığı bildirildi.

TAHAHHÜTLER VE REKABET HUKUKU EĞİTİMİ

Şirketten, bölge ve müşteri kısıtlamalarıyla alakalı çeşitli taahhütlerin alındığına da dikkat çekildi. Kurul, inceleme sürecinde sunulan taahhütleri yeterli bularak, soruşturmayı bu iddialar açısından sonlandırma kararı aldı. Bu bağlamda, bayilik sözleşmelerine açıkça, bölge veya müşteri sınırlaması getirilmeyeceği hükmü eklenecek. Tüm bayilere bu konuda bilgi verecek bir metin gönderilecek ve her yıl düzenli olarak rekabet hukuku eğitimleri gerçekleştirilecek.