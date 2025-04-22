Rekabet Kurulu Aydın’da Soruşturma Yürütüyor

REKABET KURULU SÖZLÜ SAVUNMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Rekabet Kurulu, Aydın’da hazır beton üretimi ve satışı yapan teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde sözlü savunma toplantısı düzenledi. Toplantı, Rekabet Kurumu İkinci Başkanı Ahmet Algan’ın başkanlığında kurum merkezinde yapıldı. Algan, Aydın’da faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin “birlikte fiyat belirleyerek, bölge/müşteri paylaşımı yaparak ve yeniden satıcılarının yeniden satış fiyatını oluşturarak” Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ TEŞEBBÜSLER

Soruşturma heyeti temsilcisi, Batıbeton Sanayi AŞ, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii AŞ, Beton-Taş Hazır Beton San. ve Tic. Ltd. Şti, Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. AŞ, Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası AŞ, Kabasakal Beton AŞ, Öztürk Ticaret, Serttaş İnşaat Taah. Tur. Maden. San. ve Tic. Ltd. Şti., Şölen Çimento Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti ve Türen Yapı Malzemeleri İnşaat Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin bilgi verdi. Yapılan tespitler sonrasında, Batıbeton Sanayi’nin Aydın’daki pazarında fiyat tespitine ve müşteri paylaşımına yönelik anlaşmaya taraf olduğu ortaya kondu. Çimentaş’ın, Didim ilçesindeki teşebbüslerin müşterileri paylaşması konusunda aracılık ettiğini aktaran temsilci, Öztürk Ticaret’in de fiyat tespitine ilişkin anlaşmalara iştirak ettiğini bildirdi.

IDARESEL CEZA TALEBİ

Söz konusu teşebbüsler için idari para cezası uygulanmasını talep eden temsilci, Şölen Çimento şirketinin fiyat tespiti ve müşteri paylaşımına ilişkin anlaşmaya taraf olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, Batıçim Batı Anadolu Çimento, Beton-Taş Hazır Beton, Çimbeton Hazırbeton, Kabasakal Beton, Serttaş İnşaat ve Türen Yapı Malzemeleri şirketlerinin Kanun’u ihlal ettiğine dair bir bulguya ulaşılamadığını da belirtti. Temsilci, bu şirketler için ceza uygulanmasına gerek olmadığı sonucuna vardıklarını ifade etti.

Toplantıda teşebbüs temsilcilerine söz hakkı verildi. İdari para cezası talep edilen şirket temsilcileri, kendilerine yöneltilen iddiaları reddetti ve ceza verilmesine karşı çıktı. Kurul, soruşturma ile ilgili nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Kararın erken alınması durumunda, bu durum Kurumun internet sitesinden duyurulacak.