Ekonomi

Rekabet Kurulu Coca-Cola’ya Soruşturma Açtı

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REKABET KURUMU, COCA-COLA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayımlanan bir duyuruya göre, Kurul tarafından gerçekleştirilen ön araştırmanın sonucunda Coca-Cola’nın, kendisinden ürün alan satış noktalarında rakiplerin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüpheler oluştu. Bu sebeple şirket hakkında bir soruşturma açıldı.

2021 TAAHHÜTLERİ DE INCELENECEK

Duyuruda ayrıca, başlatılan soruşturmada Coca-Cola’nın 2021 yılında verdiği taahhütlere uyulup uyulmadığı da incelenecek konular arasında yer alıyor. Bu durum, şirketin rekabet koşullarına ne derece sadık kaldığını ortaya koyacak önemli bir denetim olacak.

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