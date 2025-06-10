Rekabet Kurulu, Coca Cola’yı İnceliyor

REKABET KURULU COCACOLA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rekabet Kurulu, gazlı ve gazsız alkolsüz içecek sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin satışlarını zorlaştırma ve engelleme iddialarıyla Coca Cola hakkında soruşturma açtı. Bu süreçte, Rekabet Kurulu, Coca Cola’nın 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğini belirlemek üzere bir ön araştırma gerçekleştirdi.

Coca Cola’ya Yönelik İddialar

Yapılan ön araştırmada, Coca Cola’nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında, rakiplerinin satışlarına karşı engelleyici ve zorlayıcı faaliyetlerde bulunduğuna dair şüphelerin bulunduğu dile getirildi. Ayrıca, Coca Cola’nın gazlı ve gazsız alkolsüz içecek sektöründe rakiplerini dışlama çabalarının olabileceği vurgulandı. Bu soruşturma sonucunda, Coca Cola’nın 2021 yılında Rekabet Kurulu’na vermiş olduğu taahhütlere ne ölçüde uyduğu da belirlenecek.

Coca Cola’nın Pazar Faaliyetleri

Coca Cola, Türkiye pazarında Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Predator, Powerade ve Damla gibi birçok markayla geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Rekabet Kurulu tarafından başlatılan bu soruşturma, sektördeki rekabet koşullarını ve tüketici haklarını koruma açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.