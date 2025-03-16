Rekabet Kurulu, Dijital Platformları İnceliyor

REKABET KURUMU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rekabet Kurulu, dijital yayın platformları olan Netflix, BluTV, Amazon Prime ve Exxen hakkında dikkate değer bir soruşturma süreci başlattı. 27 Şubat 2025 tarihinde alınan bu karar, içerik sağlayıcılarıyla yapılan anlaşmaların rekabeti ihlal edip etmediğini araştırmayı hedefliyor. Rekabet Kurumu’nun Netflix ve diğer dijital platformlara neden soruşturma açtığı merak ediliyor.

DİJİTAL PLATFORMLAR INCELEME ALTINDA

27 Şubat 2025 tarihli toplantıda Rekabet Kurulu, dijital platformların lisans anlaşmalarını ve içerik sağlayıcılarıyla olan ilişkilerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Özel olarak, Netflix’in yapımcılar ve telif hakkı sahipleriyle yaptığı lisans anlaşmalarında münhasırlık koşullarının gündeme gelip gelmediği ve platformda kendi orijinal yapımlarının bağımsız yapımlar karşısında kayırılıp kayırılmadığı gibi unsurlar değerlendirilecek.