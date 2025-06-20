Rekabet Kurulu, Google’a Soruşturma Başlattı

REKABET KURUMU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Kurul, Google’ın PMAX kampanyası ile çevrim içi reklamcılıktaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla bir soruşturma süreci başlattı. Google’ın 2021 yılında kullanıma sunduğu bu kampanya, reklam verenlere Google Ads platformundaki tüm reklam alanlarına tek seferde ulaşma fırsatı sağlıyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI VE AMAÇLARI

Bu soruşturma çerçevesinde, Google’ın PMAX kampanyası aracılığıyla sahip olduğu gücü diğer reklam hizmetlerine taşımakla birlikte, reklam verenlere karşı adil olmayan uygulamalar yapıp yapmadığı da incelenecek. Bunun yanı sıra, veri birleştirme yöntemiyle rekabeti engelleyip engellemediği konusunda da değerlendirmeler yapılacak. Kurul’un aldığı soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ya da yaptırımla karşı karşıya kaldıkları anlamına gelmediği belirtiliyor.