Rekabet Kurulu Google için soruşturma açtı

İ.D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ AV. DR. YAVUZ SELİM GÜNAY’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Bilkent Üniversitesi’nden Av. Dr. Yavuz Selim Günay, Rekabet Kurulu’nun Google hakkında yürüttüğü soruşturmalar ile verdiği cezaların Türkiye’nin dijital pazarlarına etkisini ele aldı. Günay, Kurum’un Google ile ilgili yedi ayrı soruşturma açtığını ve bu soruşturmaların çoğunun idari para cezası ve davranışsal yükümlülükler ile sonuçlandığını belirtti. Kurum’un, Google’ın arama sonuçlarında kendi hizmetlerini rakiplerinin önüne çıkararak avantaj sağladığını tespit ettiğini ve bu durumun rekabeti bozucu bir nitelikte olduğuna karar verdiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin dijital pazarlarda adil rekabetin sağlanması için daha güçlü ve etkili düzenlemelere ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

REKABET KURUMU’NUN 2021 YILINDAKİ KARARI

Rekabet Kurumu’nun 2021 yılında karara bağladığı bir soruşturma, Google’ın yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerin önüne çıkararak avantaj sağladığını belirledi. Bu ihlal sonucunda Google’a yaklaşık 296 milyon TL idari para cezası verildi. Aynı zamanda, Kurum, Google’ın söz konusu hizmeti rakiplerini zor durumda bırakmayacak şekilde yeniden tasarlamasını talep etti. Ancak son gelişmeler bu sürecin henüz tamamlanmadığını ortaya koydu. Rekabet Kurumu, Google’ın “İşletme Reklamları” adı altında geliştirdiği hizmetin daha önce yasaklanan davranışlara benzerlik taşıdığını tespit etti. Google, bu hizmetin ilgili tasarımını geri çekse de, önceki ihlallerden doğan sorumlulukları devam etti. Bu sebeple, Kurum, günlük idari ceza uygulama kararı aldı. Bu durum, dijital piyasalarda etkin denetim kapasitesinin geldiği noktayı önemli bir şekilde göstermektedir.

KÜRESEL İNTERNET DEVLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME BİLANÇOSU

Dijital piyasalar özellikle Google gibi küresel teknoloji şirketlerinin belirleyici olduğu alanlarda hızla gelişiyor ve güç dengeleri tekelleşme yönünde ilerliyor. Bu durum, küçük girişimlerin yanı sıra tüketicilerin de tercih özgürlüğünü kısıtlayacak sonuçlar doğuruyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası benzeri bir yasal düzenlemeye ihtiyacı giderek daha belirgin hale geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, Rekabet Kanunu’nda yapılacak değişiklikler önemli adımlar içeriyor. Taslak ile birlikte, akıllı telefonlara “seçim ekranı” getirilmesi öngörülüyor ki bu durum, tüketicilere hangi arama motorunu ve tarayıcıyı kullanacaklarını seçme imkânı sunarak rekabeti destekleyecek.

YENİ DÜZENLEME İÇİN BELİRLİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Taslak, “temel platform hizmeti” sunan büyük şirketleri “eşik bekçisi” olarak tanımlayarak belirli yükümlülükler getiriyor. Eşik bekçileri, kendi ürün ve hizmetlerini öne çıkaramaz, ticari kullanıcı verilerini rakiplerine karşı kullanamaz ve alternatif hizmetleri engelleyemez. Ayrıca, Rekabet Kurumu, bu yükümlülüklerin uygulanmasını takip ederek, ihlâl sürdüğü sürece günlük ciro bazlı cezayı otomatik bir şekilde uygular. Yeni düzenleme, tekelleşme riskini önceden azaltmayı ve adil, şeffaf bir dijital pazar oluşturmayı hedefliyor.

DİJİTAL VERİ DEVRİMİ VE TÜKETİCİ HAKLARI

Dijital veri, ekonomi üzerindeki etkisi giderek artıyor. Kullanıcıların verilerini istedikleri platforma kolayca aktarabilme imkânı, tüketici özgürlüğünü artırarak yeni başlayan girişimler için fırsatlar yaratabilir. Bu bağlamda, Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesi, kararları kamuya açık şekilde yayımlayarak şeffaflığı arttırıyor. Ayrıca, beklenen düzenleme yürürlüğe girdiğinde, büyük dijital platformların uyum süreçleri kamuya sunulacak raporlarla paylaşılabilir. Sonuç olarak, hedef oluşturulacak yeni düzenlemeler ile adil, şeffaf bir dijital ekosistem yaratmaktır.