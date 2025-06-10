Rekabet Kurulu’ndan Coca-Cola’ya Soruşturma

REKABET KURUMU TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Kurul tarafından gerçekleştirilen ön araştırma sonucunda Coca-Cola’nın ürünlerini satın alan satış noktalarındaki rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik uygulamalarda bulunduğuna dair şüpheler ortaya çıktı. Bu nedenle şirket hakkında bir soruşturma başlatma kararı alındı.

2021 YILI TAAHHÜTLERİ İNCELENECEK

Duyuruda belirtilen bilgilere göre, başlatılan soruşturma kapsamında Coca-Cola’nın 2021 yılında sunduğu taahhütlere ne ölçüde uyulup uyulmadığı da incelenecek konu başlıkları arasında yer alıyor.