Rekabet Kurulu’ndan Medya Sektörü Açıklaması

MEDYA SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUŞTURMALAR

Rekabet Kurulu, medya alanında faaliyet gösteren ve dizi üretimi ile dijital pazarlama şirketlerini kapsayan soruşturmalarla ilgili kamuoyunun yanıltıldığını açıkladı. Kurum, bu konu hakkında bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, devletin başarılı olduğu yerli dizi satışlarının yurt dışına engellenmesine dair yapılan açıklamaların yanlış olduğuna vurgu yapıldı.

SORUŞTURMALARIN NEDENİ

Açıklamada, Rekabet Kurulu’nun incelemeleri, bazı yerli içerik üreticilerinin, yurt dışı satışlar dâhil olmak üzere, üretim, satış, dağıtım ve gösterim olanaklarının engellendiği iddiaları ile ilgili yapılan ihbarlardan kaynaklandığı belirtildi. Süreçte, içeriklerin oluşturma, dağıtım, gösterim, yurt içi ve dışına satış ile pazarlama aşamalarında sektörün iç içe geçmiş yapılarında rekabete dair endişelerin incelendiği ifade edildi. Medya platformları, menajerlik ve TV kanalları gibi tüm alanlar mercek altına alındı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamanın devamında, Rekabet Kurulu’nun başka sektörlerde gösterdiği hassasiyetin yanı sıra medya sektöründe de rekabeti kısıtlayıcı hareketlere yönelik olarak çalışmalara devam edeceği vurgulandı. Bu alanda yer alan bazı şirketlerin, diğer işletmeleri dışlayıcı ya da piyasaya girişlerini engelleyici eylemlerle rekabete aykırı uygulamalarda bulunduğu iddialarının araştırılacağı ve bu tür davranışların tespit edilerek ceza verileceği dile getirildi.