Rekabet Kurulu’ndan Sahibinden’e İnceleme Başlatıldı

REKABET KURULU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rekabet Kurulu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğini belirlemek için bir soruşturma süreci başlattı. Kurul, bu süreç sona erene kadar şirket için geçici tedbirler uygulanmasına karar verdi. Kurulun yaptığı açıklamada, Sahibinden’in kurumsal ve bireysel üyelerinin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetlerinden elde ettiği kullanıcı verilerinin, ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılıp kullanılmadığı araştırıldığı ifade edildi.

REKLAM HARCAMALARI VE PİYASA GÜCÜ

Ayrıca, Otobid hizmetine yönelik yüksek reklam harcamalarının şirketin piyasa gücünü artırıp artırmadığı da soruşturmanın inceleme alanları arasında yer alıyor. Ön araştırma sürecinde elde edilen verilerin önemli ve yeterli olduğunu belirten Rekabet Kurulu, Sahibinden’in veri birleştirme politikalarının potansiyel bir rekabet ihlali teşkil edebileceğine vurgu yaptı. Bu bağlamda, kurulun 16 Ocak 2025’te gerçekleştireceği toplantıda nihai karar verilene kadar geçici tedbirlerin uygulanacağı bildirildi.

GEÇİCİ TEDBİRLER VE GEREKEN ÖNLEMLER

Açıklamada, “Sahibinden’in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması, ilan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi, kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dâhil tüm bilgilerin/verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesini teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirlerin alınması yönünde geçici tedbir uygulanmasına 25-02/47-29 sayı ile karar verilmiştir” denildi. Rekabet Kurulu, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından nihai kararını açıklayacak.