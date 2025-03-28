Rekabet Kurulu Odea Bank Satışını Onayladı

REKABET KURULU KARARINI AÇIKLADI

Rekabet Kurulu, Odea Bank’ın devir işlemi için onay verdiğini duyurdu. Banka’nın devriyle ilgili süreç hızla ilerlerken, bu gelişme sektöre önemli bir son dakika haberi olarak düştü. Kurul’un yaptığı açıklamada, “Odea Bank AŞ’nin tek kontrolünün ADQ Financial Services LLC aracılığıyla nihai olarak Abu Dhabi Developmental Holding Company P.J.S.C. tarafından devralınması işlemine izin verildi” denildi. Odea Bank’ın sahibi kim, Odea Bank satıldı mı gibi soruların yanıtları gündeme geldi.

YENİ SAHİP ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING

Rekabet Kurulu, Odea Bank AŞ’nin tek kontrolünün nihai olarak Abu Dhabi Developmental Holding tarafından devralınmasına onay verdi. 15 Ekim 2024’te ADQ ve Bank Audi arasında yapılan açıklamada, ADQ’nun, Bank Audi’nin Türkiye’deki iştiraki Odea Bank AŞ’nin sermayesinin yüzde 96’sını satın almak için bir anlaşma imzaladığı belirtildi. Ayrıca, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi diğer yatırımcılar da Odeabank’ın sermayesinde yer alan paylarını ADQ’ya satmayı kabul etti.

YATIRIMLAR SÜRDÜRECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADQ Grup Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla, Odea Bank’ın satın alınmasının, portföy şirketlerinin ve ekonominin sürdürülebilir gelişimi için temel oluşturan varlıklara yatırım yapma taahhütlerini pekiştirdiğini vurguladı. Bu durum, Odea Bank’ın gelecekteki stratejileri açısından büyük önem taşıyor.