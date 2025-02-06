Rekabet Kurulu, Sahibinden’e Geçici Tedbir Uyguladı

REKABET KURUMU SORUŞTURMA AÇTI

Rekabet Kurumu, Sahibinden hakkında soruşturma açtı ve geçici tedbir uygulanacağına dair bilgi verdi. Kurumdan yapılan açıklamada, “Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla bahse konu teşebbüs hakkında aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır.” ifadesine yer verildi.

SORUŞTURMA KAPSAMI VE BULGULAR

Soruşturmanın, Sahibinden’in kurumsal ve bireysel kullanıcılar için vasıta satışına yönelik çevrim içi platform hizmetleri kapsamında elde ettiği kullanıcı verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanımı ile ilgili olduğu bildirildi. Ayrıca, Otobid hizmetine ilişkin gerçekleştirilen yoğun reklam harcamalarının, Sahibinden’in hâkim durumunu sağladığı yönünde tespitlerle bağlantılı olduğu ifade edildi. Önaraştırmada toplanan bilgi ve belgeler 16.01.2025’taki toplantıda değerlendirildi ve bulguların ciddi bulunduğu kaydedildi. Kurul, Sahibinden hakkında 25-02/47-M numaralı karar ile soruşturma açtı.

Önaraştırma sürecinin ardından Sahibinden’in veri birleştirme politikaları incelendi. Kurul, bu politikaların, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesi kapsamında rekabeti ihlal edebileceğini değerlendirdi. Bu yüzden, 16.01.2025 tarihli toplantıda, telafisi mümkün olmayacak zararların önlenmesine yönelik olarak geçici tedbirler uygulanmasına karar verildi. Bu çerçevede, Sahibinden’in ana sayfasında Otobid hizmetine dair gösterimlerin ilan verme seçeneklerini engellemeyecek şekilde tasarlanması gerektiği, ilan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik yönlendirmelerin engellenmesi gerektiği ve kurumsal ile bireysel üyelerin elde ettiği tüm kullanıcı ve ilan bilgilerinin çevrim içi ikinci el araç alım-satım pazarında kullanılmamasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.