Rekabet Kurulu, Tofaş’ın devralmasını onayladı

REKABET KURULU ONAY VERDİ

Rekabet Kurulu, Stellantis’in Tofaş tarafından devralınması işlemine, yatırım ve dağıtım taahhütleri çerçevesinde onay verdi. Kurulun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul eden Kurul, Tofaş Türk Otomobil A.Ş.’nin Stellantis N.V.’ye ait Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin devralma işlemini tarihi bir karar ile onayladı. Bahsi geçen iznin, tarafların yatırım yapma şartına bağlanması, Kurum tarihi açısından bir ilk olarak kaydediliyor.

CARLARIN ORTAK HEDEFİ İSTİHDAMI ARTTIRMAK

Bu kararın, fiyat ve çıktı analizine dayalı toplumsal refah kriterlerinin daha geniş bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini gösterdiği düşünülüyor. Ayrıca, bu durumun uluslararası içtihat ve literatüre de önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Tarafların sunmuş olduğu taahhütler, bir yatırım planı ile birlikte dağıtım ve satış kanallarında alınacak önlemleri içeriyor. Bunun yanı sıra, yerli üretimin korunması da bu taahhütler arasında yer alıyor. Tofaş’ın üretim ve ihracat kapasitesini artırmayı taahhüt ettiği bu yatırım planının, istihdama da büyük katkılar sağlaması hedefleniyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÜKSELİŞ

Yatırım planının, otomotiv ana sanayisi ve yan sanayiye olumlu yansımalar yapması öngörülüyor. İşlemin, taahhütlerle Türkiye ekonomisi ve toplumsal refahın artışına sağladığı katkılar, Kurulun izin kararının temel gerekçesini oluşturuyor. Tarafların sunduğu yatırım planının yanı sıra, dağıtım ve satış kanallarında da bazı tedbirlere yönelik taahhütler dikkat çekiyor. İşlemin, tüketici tercihlerini ve rakip markaların dağıtım/satış faaliyetlerini kısıtlama potansiyelini ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin de izin kararında etkili olduğu belirtiliyor. Böylece taraflara ait bayilerin “one-stop-shop (tek durak)” olma riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İNCELEME SÜRECİ

Kurul, nihai inceleme aşamasında, birçok rakip teşebbüsün ve üçüncü tarafın görüşlerini aldı. Bu görüşlerde dile getirilen unsurlar, Kurulun işlemle ilgili ayrıntılı çalışmasında dikkate alınarak değerlendirildi. Tarafların Ekim 2024’te sundukları ilk taahhüt paketi ise Rekabet Kurulu tarafından yetersiz bulunarak reddedilmişti.