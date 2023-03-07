Rekabet Kurulu’ndan Elon Musk’a ceza

Dünyanın en zengin isimleri arasında sayılan ünlü girişimci Elon Musk’a Rekabet Kurulu’ndan ceza geldi.

Rekabet Kurulu, Twitter patronu Elon Musk’a ceza kesti. Kurul, SpaceX ve Tesla şirketlerinin de sahibi olan milyarder iş insanı Musk’ın Twitter Inc’in tek kontrolünü devralması işlemine izin verirken, Kurulun izni olmaksızın gerçekleştirildiği için ceza verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun, Elon Musk tarafından Twitter’ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik resen incelemesi sonuçlandı. Rekabet Kurulu, SpaceX ve Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın, Twitter Inc’in tek kontrolünü devralması işlemine izin verirken, bu işlemin Kurulun izni olmadan gerçekleşmesi nedeniyle Musk’a Türkiye’deki 2022 gelirinin binde 1’i oranında ceza uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda, işlemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğu belirlendi.