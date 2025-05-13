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Rekabet Kurumu Apple Hakkında Soruşturma Başlattı

REKABET KURUMU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rekabet Kurumu, Apple’ın Türkiye’deki bağlı kuruluşu Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (Apple) hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Bu soruşturmada, tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımında fiyatları koordine etmeye çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Öncelikle sıfır ve ikinci el Apple ürünlerinin satışında faaliyet gösteren şirketler arasındaki fiyat koordinasyonunun olup olmadığı incelenecek. Kurul, şubat ayında başlatılan soruşturmanın kapsamını genişletecek.

HEDEFTE OLACAK ŞİRKETLER

Soruşturma, Apple ile birlikte Premium yeniden satıcılar, ikinci el ürün pazarında faaliyet gösteren firmalar ve geri alım işlemlerine aracılık eden Fintegre Teknoloji’yi de kapsayacak. Bu karar ile şubat ayında başlatılan soruşturmanın boyutu genişletilmiş oldu. Soruşturma kapsamına alınan şirketler arasında Apple, Troy, Easycep, Gürgençler, HB İletişim, Fintegre, MediaMarkt ve Teknosa bulunuyor.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Kurul, 27 Şubat 2025 tarihindeki kararında, Apple’ın yeniden satış fiyatlarını belirlemiş olabileceği ve geri alım pazarında uygulanan fiyatları koordine etmiş olabileceğine dair bulgulara işaret etti. Bu nedenle, Apple ve diğer firmalar hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verildi.

Aynı toplantıda, geri alım pazarında yer alan firmalar ile Apple’ın yeniden satıcısı olan şirketlerin rekabete hassas verileri koordine etme şüphesinin incelenmesi gerektiği belirlendi. Bununla birlikte Apple, muhtelif sağlayıcılar, Artı Bilgisayar, Gürgençler, Fintegre, MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar hakkında da ön araştırma başlatılmasına karar verildi. 10 Mayıs tarihindeki Kurul toplantısında, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlalini tespit etmek için bu firmalar hakkında soruşturma açılması ve 27 Şubat’ta başlatılan soruşturma ile birleştirilmesi kararlaştırıldı.

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