Rekabet Kurumu, Apple’ı Soruşturuyor

REKABET KURUMU APPLE ÜRÜNLERİ İÇİN SORUŞTURMA AÇTI

Rekabet Kurumu, Apple ürünlerindeki fiyat koordinasyonu şüphesi ile birlikte Apple ve birkaç teknoloji firması hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Türkiye’deki bu durum, teknoloji alanında gerçekleştirilen en geniş araştırmalardan biri olma özelliği taşıyor ve birçok bilinen markanın ismi bu sürece dahil olmuş durumda.

SORUŞTURMANIN NEDENİ VE KAPSAMI

Rekabet Kurumu, 27.02.2025 tarihindeki toplantısında, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi’nin, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatlarını belirlemiş ya da geri alım pazarında faaliyet gösteren firmaların uyguladığı geri alım fiyatlarını koordine etmiş olabileceği şüphesine dair bulgular elde etti. Bu durum üzerine, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi ile Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. AŞ hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla soruşturma açılması kararlaştırıldı.

İLERİDE GÖRÜŞÜLECEK BİLGİLER

Kurul, aynı toplantıda ayrıca geri alım pazarında faaliyet gösteren diğer firmalar ile Apple’ın yeniden satış kanallarını oluşturan şirketler üzerinden, Apple’ın koordinesinde veri paylaşarak rekabeti kısıtlamış olabileceğine dair bulgular da elde etti. Bu kapsamda, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi, çeşitli sağlayıcılar, Fintegre Teknoloji Tic. AŞ, Artı Bilgisayar Satış ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Makine Sanayi AŞ, Gürgençler Bilişim İletişim İç ve Dış Ticaret AŞ, Media Markt Turkey Ticaret Ltd. Şti., Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ ile Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ hakkında ön araştırma başlatılması kararı alındı.

SORUŞTURMA VE SONUÇLARI

Ön araştırma sürecinde toplanan bilgiler ve belgeler, Rekabet Kurulu’nun 10.04.2025 tarihli toplantısında müzakere edilerek bulguların ciddi ve yeterli bulunduğu karara varıldı. Bu doğrultuda, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi ile diğer firmalar hakkında soruşturma açılması, aynı zamanda daha önce açılan 27.02.2025 tarihli soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesi kararlaştırıldı.