Rekabet Kurumu Dijital Platformları İnceliyor

REKABET KURUMU’NUN YENİ ARAŞTIRMALARI

Rekabet Kurumu, gelen ihbar ve şikayetler doğrultusunda dizi ve film sektöründeki araştırmalarını genişletiyor. Daha önce yapım şirketleri ve menajerlerin incelendiği soruşturmaya dijital yayın platformları da dahil ediliyor. Kurum yetkilileri, Netflix, Disney, Gain, Exxen, blutv ve Mubi gibi önde gelen platformlarda yapılan anlaşmaları ve içerik tercihlerini incelemeye alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, Rekabet Kurumu yetkilileri, bu platformların şirketlerine eş zamanlı baskınlar düzenliyor.

BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONLARINDA ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Bu kapsamda, bilgisayar ve cep telefonları gibi dijital cihazlarda ön araştırmalar yapılıyor. İncelemede, belirli yapım şirketlerine ağırlık verilmesi ve aynı oyuncuların sürekli tercih edilmesi gibi iddialar ele alınıyor. Araştırma sırasında, kullanılan anahtar kelimeler, yapılan anlaşmalar ve şirketlerin faaliyetleri detaylı şekilde analiz ediliyor. Ön araştırma sonuçlarına göre soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.

AMAZON PRIME VIDEO’NUN DURUMU MERAK KONUSU

İncelemeler sırasında dikkat çeken bir diğer detay ise Amazon Prime Video platformunun henüz soruşturmaya dahil edilmemesi. Rekabet Kurumu’nun önümüzdeki süreçte bu platforma yönelip yönelmeyeceği merak ediliyor. Soruşturma kapsamında dijital platformların rekabet kurallarını ihlal edip etmediği araştırılırken, sektördeki eşitlik ve şeffaflık konuları yeniden gündeme geliyor. Özellikle popüler platformların içerik üretimindeki seçimleri, sektörün diğer oyuncuları üzerinde nasıl bir etki yaratıyor, kritik bir tartışma noktası olarak ön plana çıkıyor.

DİJİTAL YAYINCILIKTAKİ DİNAMİKLERİN ETKİSİ

Rekabet Kurumu’nun bu kapsamlı incelemesi, dijital yayıncılık alanındaki dinamikleri önemli ölçüde etkileyebilir. Sektörün geleceği, bu süreçten nasıl etkilenecek, önümüzdeki günlerde netleşecek.