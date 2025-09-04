Rekabet Kurumu İncelemeleri Devam Ediyor

Rekabet Kurumu, süt ve süt ürünleri sektörü üzerinde yaptığı incelemelere devam ediyor. Yapılan açıklamada, Kurulun özellikle “süt karşılığı yem” uygulamasına yönelik çalışmalarına hız verdiği belirtildi. Kurul, bazı sanayicilerin çiğ süt alımı sırasında üreticilere, sütü ancak sanayicilerin belirlediği yemleri almaları koşuluyla satmayı dayattığını tespit etti. Bunun yanı sıra, yem-süt paritesine uyulmadığı ve ödemelerin üreticileri mağdur edecek şekilde geciktiği ifade edildi. Süt, üreticiden düşük fiyatla alınırken, yem ise piyasa fiyatından daha yüksek bir bedelle satılıyor. Ayrıca, süt karşılığı yem uygulamasının gönüllülük esasına dayandırılması gerektiği fakat zorla uygulandığı vurgulandı.

SORUŞTURMA VE YASAL ZORUNLULUKLAR

Açıklamada, 39 firma hakkında soruşturma açıldığı da kaydedildi. Kurul, sanayicilerin bazı kurallara uymasının zorunlu hale geldiğini belirtti. Üreticilerin yem almak için zorlanamayacağı, gönüllü olarak yem almak isteyen üreticilere ise marka veya miktar dayatılmayacağı ifade edildi. “Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi’nde yer alan vade, taban fiyat, prim, parite ve gönüllülük maddelerine uyulacak. Aksi durumda sanayicilere idari para cezaları uygulanacak” denildi. Kurum, ayrıca ilgili firmalara üreticilerin bu konudaki haklarını belirtir bilgilendirme metninin tüm çiğ süt üreticilerine iletilmesini de şart koştu. Bu adımlarla Kurum, üreticilerin pazarlık gücünü artırmayı ve haksız koşullara maruz kalmalarını önlemeyi amaçlıyor.

SORUNLU FİRMALAR

Hakkında soruşturma açılan firmaların isimleri ise daha sonra duyurulacak. Ayrıca, Kurulun aldığı bu soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları ya da kalacakları anlamına gelmediği belirtildi.