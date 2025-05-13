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Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi, Şampiyon

SPOR MÜSABAKALARI SAMSUN’DA DÜZENLENDİ

Okul sporları etkinlikleri çerçevesinde Samsun’da yapılan bilek güreşi müsabakalarında, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Hacer Zengin önemli bir başarıya imza attı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Bilek Güreşi Gençler A Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Samsun’da gerçekleştirildi.

BAYBURT’U TEMSİL EDEN BAŞARI

Müsabakalarda Bayburt’u başarılı bir şekilde temsil eden Hacer Zengin, 55 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. Beden Eğitimi Öğretmeni ve antrenörü Furkan Öz gözetiminde hazırlanan Zengin, Türkiye şampiyonluğunu elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

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