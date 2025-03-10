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Rekabet Kurumu’ndan BİM ve Şok’a Soruşturma

CEZA KESİLDİ

Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden BİM, geçtiğimiz şubat ayında Rekabet Kurulu tarafından tarihi bir ceza ile karşılaştı. Rekabet Kurulu, BİM’e, uzmanlarının yerinde incelemesini engellemesi sebebiyle 1,3 milyar Türk lirası idari para cezası verdi. BİM ise cezayı ‘hukuksuz ve hakkaniyetsiz’ bulduğunu belirterek itirazda bulundu. İtirazın sonucu merak edilse de, Rekabet Kurulu tarafından BİM’in de içinde yer aldığı bazı market zincirlerine yönelik iki yeni soruşturmanın açıldığı bilgisi geldi.

SORUŞTURMA DAVETİ

BİM, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama yaparak, “Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir” ifadesini kullandı. Açıklamada, “Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak” denildi. Bu konu ile ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ

BİM hakkındaki yeni soruşturmaların etkisiyle hisseler negatif bir seyir izlemeye başladı. Cuma gününe göre yüzde 4,33 değer kaybederek 530,50 TL’den işlem gören BİM hisseleri, şu anda yüzde 2,34’lük düşüşle 540 TL seviyelerinde seyrediyor. Diğer yandan Migros Ticaret A.Ş., Rekabet Kurumu tarafından bazı perakende şirketlerine yönelik soruşturma açıldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, soruşturmanın kendilerine bildirildiği ifade edilerek, bunun bir kanun ihlali anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

ŞOK’DAN AÇIKLAMA

Şok Marketler de KAP’a yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumu tarafından kendilerinin de aralarında bulunduğu perakende şirketlerine yönelik iki yeni soruşturmanın açıldığını bildirdi. Açıklamada, “Rekabet Kurumu, şirketimizin de bulunduğu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler hakkında iki soruşturma açılmasına karar verildiği hususu şirketimize bildirilmiştir” denildi. Şirketin, bu soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama gelmediği de belirtildi.

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