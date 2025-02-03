Rekabet Kurumu’ndan Şok Edici Yeni Ayrıntılar

MENAJERLERİN YAPTIĞI ORGANİZE FAALİYETLER

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Barım’ın ajansının öncülüğünde faaliyet gösteren menajerlik şirketlerinin, minimum yüzde 20 ve daha yüksek komisyon oranları almak amacıyla çeşitli eylem planları hazırladıkları ortaya çıkmış durumda.

BOYCOT VE GÖZDAĞI

Ayşe Barım’ın da dahil olduğu menajerlerin, yapımcılara yönelik gözdağı veren ifadeler içeren whatsapp ve e-posta grupları kurdukları belirtiliyor. Sabah’tan Atakan Irmak’ın aktardığına göre; Rekabet Kurulu’nun hazırladığı raporda, toplamda 21 menajerlik şirketinin sektördeki bir yapım şirketini boykot ettiği yönündeki tespitlere yer verilmiş. Bu durum, menajerlerin almış oldukları ortak tavırla bağlantılı olduğu düşünülüyor.