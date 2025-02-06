Rekabet Kurumu, Sahibinden.com’a Soruşturma Başlattı

REKABET KURULU SORUŞTURMASI AÇTI

Online satış platformu sahibinden.com’a, Rekabet Kurumu tarafından “rekabet soruşturması” başlatıldı. Kurumdan yapılan açıklamada, şirketin sahip olduğu çeşitli platformlardan elde ettiği verileri hakim durumunu güçlendirmek amacıyla kullandığı gerekçesiyle Rekabet Kanununun 6. maddesi uyarınca soruşturma açıldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, süreç tamamlanana kadar şirket hakkında geçici tedbir uygulanmasına da karar verildi.

PİYASA ETKİSİ İNCELENECEK

Rekabet Kurumu, Sahibinden’in kurumsal ve bireysel üyelerin araç satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetlerinden elde ettiği kullanıcı verilerinin, ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılıp kullanılmadığını inceleyecek. Bunun yanında, Otobid hizmetine yönelik yapılan yoğun reklam harcamalarının, şirketin piyasa gücünü artırıp artırmadığı da soruşturma kapsamına alınacak.

ÖN ARAŞTIRMA BULGULARI YETERLİ BULUNDU

Rekabet Kurulu, ön araştırma sürecinde elde edilen bulguların ciddi ve yeterli olduğunu belirtti. Sahibinden’in veri birleştirme politikalarının rekabet ihlali teşkil edebileceğine dikkat çekildi. Bu bağlamda, kurulun 16 Ocak 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, nihai karar verilene kadar geçici tedbirlerin uygulanması kararlaştırıldı.

GEÇİCİ TEDBİR UYGULANACAK

Açıklamada, “Sahibinden’in ana sayfasında Otobid hizmetine dair gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması, ilan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik yapılan yönlendirmelerin engellenmesi ve kurumsal üyelerin araç satış faaliyetlerine ilişkin çevrim içi platform hizmeti ile bireysel üyelerin benzer hizmetlerinden elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dahil tüm verilerin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması yönünde geçici tedbir uygulanmasına 25-02/47-29 sayı ile karar verilmiştir” denildi. Rekabet Kurulu, soruşturma süreci tamamlandıktan sonra nihai kararını açıklayacak.