Rekabet Kurumu, Sahibinden.com’a Soruşturma Başlattı

REKABET SORUŞTURMASI AÇILDI

Online satış platformu sahibinden.com’a, Rekabet Kurumu tarafından ‘rekabet soruşturması’ açıldı. Kurumun yaptığı açıklamada, şirketin sahip olduğu farklı platformlardan elde ettiği verileri, hakim durumunu güçlendirmek amacıyla kullandığı iddialarıyla Rekabet Kanunu’nun 6. maddesi kapsamında soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca, süreç tamamlanana dek şirket hakkında geçici tedbir uygulanmasına da karar verildi.

BİLGİLER İNCELENİYOR

Rekabet Kurumu açıklamasında, Sahibinden’in kurumsal ve bireysel üyelerin araç satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetlerinden elde ettiği kullanıcı verilerini, ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanıp kullanmadığının araştırıldığı belirtildi. Bunun yanı sıra, Otobid hizmetinin yoğun reklam harcamalarının şirketin piyasa gücüne etkisi de soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

ÖN ARAŞTIRMA SONUÇLARI CİDDİ BULUNDU

Rekabet Kurulu, ön araştırma sürecinde elde edilen bulguların yeterli ve ciddi olduğunu vurguladı. Kurum, Sahibinden’in veri birleştirme politikalarının rekabette ihlal oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu kapsamda, 16 Ocak 2025 tarihinde alınan kararla, nihai karara kadar geçici tedbirler uygulanmasına hükmedildi.

GEÇİCİ TEDBİRLER UYGULANACAK

Açıklamada, “Sahibinden’in ana sayfasında Otobid hizmetine yönelik gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanması, ilan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi, kurumsal üyelerin araç satış faaliyetleri ve bireysel üyelerin araç satış faaliyetleri yoluyla elde ettiği tüm kullanıcı ve ilan bilgileri/verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesi için gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tedbirlerin alınması yönünde geçici tedbir uygulanmasına 25-02/47-29 sayı ile karar verilmiştir” denildi. Rekabet Kurulu, soruşturma sürecinin tamamlandığında nihai kararını açıklayacak.