Rekabet Kurumu’ndan META’ya ceza

Rekabet Kurumu, WhatsApp ve çatı şirketi Meta’ya (Facebook) 346,7 milyon TL idari para cezası verdi.

WhatsApp ve çatı şirketi Meta (Facebook) hakkındaki “veri paylaşma zorunluluğu” soruşturması tamamlandı.

Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında Meta’ya 346,7 milyon lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu’nca, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook hakkında soruşturma başlatılmıştı.

CEZANIN GEREKÇESİ

Rekabet Kurumu açıklamasında para cezasının gerekçesi olarak, kurumun Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açması gösterildi.

Şirket karara 60 gün içinde itiraz edebilecek.

Şirket yetkilileri 2016 yılında başladığı tespit edilen veri paylaşımının amacının “daha fazla netlik ve şeffaflık sağlamak olduğunu” söylemişti.