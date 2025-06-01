Reklam Gelirleri Düşerken, Dizi Sektöründe Zorluklar Yaşanıyor

REKLAM GELİRLERİNDEKİ DÜŞÜŞ VE SEZON FİNALİ YAPAN YAPIMLAR

Reklam gelirlerinin azalması nedeniyle zor bir dönem geçiren dizi sektörü, yaz aylarının gelişiyle bazı yapımları sezon finali yapmaya yöneltti. Bülent İnal, Ebru Özkan ve Mine Tugay’ın başrollerde yer aldığı “Can Borcu” adlı dizi, 2. sezon onayını alan yapımlar arasında öne çıktı. 30 Mayıs akşamı yayınlanan sezon finali bölümü ile 3 aylık bir ekran arası veren “Can Borcu”, izleyicilerinin büyük tepkisini çekti.

İZLEYİCİLERDEN TEPKİ ÇEKEN SAHNELER

“Can Borcu” dizisinde “Ferit” karakterinin “Yasemin” karakterine tecavüz etmeye çalıştığı sahne, izleyicilerde büyük bir rahatsızlık yarattı. Ferit’in önce Yasemin’e psikolojik baskı uygulayarak ardından zorla beraber olmaya çalıştığı bu sahne, “Emel” karakteri tarafından Ferit’in vurulmasıyla sona erdi. İzleyiciler, sıkça karşılaşılan zorla birliktelik sahnelerinin rahatsız edici olduğunu belirterek tepkilerini dile getirdi.

Seyircilerin tepkileri arasında “Bu sahnelerin iğrençliğini senarist neden anlamıyor?”, “Gerçekten tetikleyici”, “Yine iğrenç bir sahne”, “Bu sahneler rahatsız edici”, “Reyting için değmez” gibi yorumlar yer aldı. Ayrıca, “Sahipsizler” dizisindeki son bölümde yaşanan bir sahne de sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Bu bölümde Azize ve Devran’ın öpüştüğü sahnede, Devran’ın Azize ile zorla birlikte olmak istemesi izleyicilerin sert tepkisini topladı.