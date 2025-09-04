Haberler

Reklam Tabelasına Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL REKLAM TABLASINA ÇARPTI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil reklam tabelası direğine çarptı. Hüseyin Kütük yönetimindeki 80 HB 444 plakalı araç, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde karşılaştığı yol kenarındaki direğe çarparak kaza yaptı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık ekipleri, sürücü Hüseyin Kütük’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kütük’ün bedeni, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tüm Camilerde Mevlid Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Aydın'da Mevlid Kandili etkinliği gerçekleştirildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatırken aile yapısına vurgu yaptı ve mazlum Müslümanlar için dualar etti.
Haberler

İstanbul’da Cinayet Olayı Yaşandı

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın öldürülmesi sonrası dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Zanlı Mustafa Can G.'nin, Kayhan'ın restoranına alacakları yüzünden gittiği bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.