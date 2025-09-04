Reklam Tabelasına Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL REKLAM TABLASINA ÇARPTI
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil reklam tabelası direğine çarptı. Hüseyin Kütük yönetimindeki 80 HB 444 plakalı araç, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde karşılaştığı yol kenarındaki direğe çarparak kaza yaptı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık ekipleri, sürücü Hüseyin Kütük’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kütük’ün bedeni, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.