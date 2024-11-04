rekor-seviye-ekim-enflasyonu-ve-faizler

Ekim Ayı Enflasyon Verileri ve Reel Faiz Durumu

Ekim ayının enflasyon verileri, Türkiye’deki reel faizin yeni rekor seviyelere ulaştığını gözler önüne serdi. Bloomberg HT’nin hesaplamalarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi ile piyasa enflasyon beklentisinin bileşik oranı arasındaki fark 29,1 puanla tarihi bir seviyeye erişti. Bu fark, reel faizin 2021 Kasım ayında negatif bölgeye geçmesinin ardından 2023 Ekim ayına kadar sürdüğü dikkat çekici bir durumu ortaya koyuyor.

Reel Faiz Oranları Üzerindeki Etkiler

Basit faiz hesaplamaları, Ekim ayı enflasyonunun TCMB faiz oranlarının altında kalması ile birlikte reel faizin 1 puana yükseldiğini gösteriyor. Geçen ay bu oran yüzde 0,4 seviyesindeydi. Bileşik faiz yöntemi ile bakıldığında ise 2021 Ekim ayında reel faiz negatif bölgede yüzde -2,1 seviyesinde yer alıyordu. Ancak bu yılın Temmuz ayında pozitif bölgeye geçerek yüzde 1,7 seviyesine ulaştı. Ağustos ayında bu oran yüzde 8,2, Eylül’de yüzde 10,1 iken, Ekim ayında yüzde 10,7 seviyesine yükseldi.

Kaynak: Bloomberg HT